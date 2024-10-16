Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin Açıklamalarına Destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni yasama yılının açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve PKK lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin çağrısı hakkında konuştu.

'HERKES MUTLAK ANLAMDA EŞİT'

Türkiye'de 1970'li yıllarda sağ-sol ayrımıyla ideolojik, 1990'lı yıllarda etnik ve mezhebi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra da sistemik olarak bir kutuplaşma olduğunu savunan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kutuplaşmaya karşı, eğer dünya savaşa ve Türkiye'nin içinde hedef olarak gösterildiği bir yere gidiyorsa alınacak birinci tedbir toplumu kuvvetlendireceksin. Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Müslim, gayrimüslim, laik, muhafazakar; bu ayrımların hepsini bir üst ayrı tanımlamayla aşacaksın. 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şerefini taşıyan herkes mutlak anlamda eşittir, kanun önünde de ekonomik imkanlar ve fırsatlar açısından da her açıdan eşittir' diyeceksin."

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bu doğrultuda yasama döneminin ilk günlerine damgasını vuran jestleri olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buna destek verdiğini belirten Davutoğlu, "Ya 'bu sorunları çözmeliyiz, yeni küresel savaş riskine karşı hazırlıklı girmeliyiz, içerideki yaraları kapatmalıyız' diyorlardır. Böyle diyorlarsa sonuna kadar arkasındayım. Doğru hesap edin ve milleti birleştirin, kutuplaştırmayın" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Çünkü Sayın Bahçeli burada inisiyatif alırsa Türkiye bu işi rahat yürütür. Sayın Bahçeli'nin inisiyatif aldığı bir süreç rahat yürür" dedi.

Davutoğlu, kimsenin kimseye korkuyla bakmaması ve herkesin kucaklaşması gerektiğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim Salı günü yapılan açılışında MHP lideri Bahçeli, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) grubu ile sırayla tokalaşmıştı. DEM Parti ile tokalaşması sorulan Bahçeli, “Dünyada barışı isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, parti grup toplantısında yaptığı konuşmada ise İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'a seslenerek, "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA