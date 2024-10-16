Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya gelen Barzani, görüşmenin öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.