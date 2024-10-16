Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Barzani, görüşme öncesinde Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın ile de görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya gelen Barzani, görüşmenin öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

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