Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'daki Depremin Ardından Vali ve Belediye Başkanından Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da meydana gelen depremin ardından Vali Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Er'i arayarak bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'daki Depremin Ardından Vali ve Belediye Başkanından Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valisi Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er'i arayarak bilgi aldı.

Erdoğan, devletin tüm birimleriyle bölgedeki çalışmaların eş güdüm halinde yürütülmesi talimatını iletti.

NE OLMUŞTU?

Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından hayatını kaybeden olmazken, bazı vatandaşların yüksekten atlayarak yaralandığı kaydedildi.

3 binada kısmen çökme meydana geldiği bildirilirken, bu binalarda bulunan vatandaşlar da sağ olarak kurtarıldı.

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