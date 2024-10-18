Altı Bakanlığı Solladı! Diyanet’e Dev Bütçe, Yüzde 41 Oranında Artış Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi bu senede 6 bakanlığın bütçesini solladı. Diyanet; Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları bütçelerini geride bıraktı. Geçen sene 91 milyar 824 milyon lira olan bütçe yüzde 41 oranında artışla 130 milyar 119 milyona yükseldi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 41 ARTIŞ YAPILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2024 yılı ilk bütçesinde teklif edilen ödenek 91 milyar 824 milyondan yüzde 41 oranında artışla 130 milyar 119 milyona yükseldi.

Ticaret Bakanlığı bütçesi 56 milyar,

Dışişleri Bakanlığı bütçesi 39 milyar,

İçişleri Bakanlığı 96 milyar,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 45 milyar,

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi 53 milyar,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi 124 milyar olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 130 milyar 119 milyonluk bütçesiyle altı Bakanlığı geride bıraktı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA YÜZDE 32,87 ARTIŞ

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi, 2024 bütçesine göre 2025 yılında yüzde 41’lik artış gösterirken, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ise geçen yıla göre yüzde 32,87 arttı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi geçen yıla göre yüzde 41 artışıyla, Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 39’luk, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yüzde 35’lik bütçe artış oranının da üstünde artmış olacak.

DİN EĞİTİMİNE 127 MİLYAR TL BÜTÇE AYRILACAK

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe teklifinde, “Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi” için 2025 yılında 127 milyar 269 milyon 146 bin TL ayrıldı. Bütçe teklifinde bu program kalemi için 2026 yılında 150 milyar 64 milyon TL, 2027 yılında ise 171 milyar 473 milyon TL ayrılması öngörüldü.

Kaynak: ANKA