TBMM'de Savunma Sanayi ve Ekonomik Düzenlemeler İçin Görüşmeler Yapıldı

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, komisyona, teklife ilişkin bilgi verdi.

Çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli değiştiği kritik bir süreçten geçildiğini belirten Altınsoy, bölgesel çatışmalar, terörizm ve vekalet savaşlarının yaygınlaştığını; düzensiz göç, iklim ve gıda krizi ile salgın hastalıkların ortamı daha karmaşık hale getirdiğini söyledi.

"Böylesine hassas ve kritik bir coğrafyada var olabilmek, her alanda hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek ve dünya barışına katkı sunabilmek için en başta askeri açıdan güçlü olmak zorundayız." diyen Altınsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin jeopolitik konumu, bölgesinde ve dünyadaki önemini daha da artırırken risk ve tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda savunma sanayimizin gelişimi ve güçlenmesi, bir ihtiyaçtan ziyade zaruret haline gelmiş durumdadır. Bu kaotik ortamda hükümetimiz; devletimizin bekası, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, Mavi Vatan ve topraklarımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir."

- "KAYNAK TAMAMEN SSDF'YE AKTARILACAK"

AK Parti'li Altınsoy, merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan savunma ve güvenlik birimlerine tahsis edilen ödeneklerin yanı sıra Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) ile birlikte savunma sanayinin yerli ve milli imkanlarla mevcut kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla 2024 yılı bütçesinden toplam 1 trilyon 133,5 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, söz konusu tutarın merkezi yönetim bütçe büyüklüğünün yüzde 10,2'sini oluşturduğuna dikkati çekti.

SSDF gelirleriyle hayata geçirilen birçok önemli projeyle Türkiye'nin hava, kara, deniz ve uzayda güçlü, bağımsız ve caydırıcı bir bölgesel güç konumuna ulaştığını vurgulayan Altınsoy, 2023 yılı bütçe verilerine göre SSDF gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'inin, vergi gelirlerinden ayrılan paylardan oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin hem yerli ve milli savunma sanayisinin sürdürülebilirliği ve projelerinin artarak devamı hem de uluslararası rekabet gücünün artırılması için yeni kaynak ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Altınsoy, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan kaynağın kalıcı gelir unsurları ile sağlanması amacıyla hazırladığımız ve komisyonumuza sunduğumuz kanun teklifimiz ile 3238 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda düzenlemeler yapılmaktadır. Elde edilecek hasılatından SSDF'ye pay verilecek olan motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili düzenlemelere de kanun teklimizde yer verilmektedir. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeler ile askeri amaçla kullanılanlar hariç olmak üzere insansız hava taşıtları ile kol saatleri ve yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncakların vergi kapsamına alınması teklifimizde yer almaktadır. Kanun teklifimiz, genel bütçe ihtiyaçları için hazırlanmış bir teklif değil, tamamen SSDF'ye kaynak oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Buradan sağlanan kaynak tamamen SSDF'ye aktarılacaktır."

Komisyonda Altınsoy'un sunumunun ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA