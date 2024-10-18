Dalaman'da Orman Yangını! Belediye Başkanı'ndan Yardım Çağrısı

Muğla'nın Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde ise saat 20.25 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangında bazı evler hasar aldı. Ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş yangın bölgesinde açıklama yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN YARDIM ÇAĞRISI

Durmuş, "Yangın Taşbaşı'nın alt kısmında başlamıştı. Çok büyük bir yangın var. Yakınlarda olan vatandaşlarımızdan ricamız acilen su tankerleri ile üstteki yoldan gelmelerini rica ediyorum. Su tankerine ihtiyacımız var acilen. Büyükşehir belediyemiz ve Orman Müdürlüğümüzün ekipleri müdahale ediyor ama yetersiz kalıyoruz. Çok acil hava desteğine ihtiyacımız var. Yoksa daha büyüyecek. Çok şiddetli rüzgar var. Bu rüzgarda yangının durma şansı yok. Çok acil desteğe ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: ANKA