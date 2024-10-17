Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yerleşim yerlerine yaklaşmadan ekiplerin yangına müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde Bayramhacılı Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta saat 20.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA

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