Yatırımcılar Bu Fırsat Kaçmaz! Düşüyor Diye Üzülmeyin, Gram Altında Görülmemiş Rekor Geliyor: Tarih Verildi

2025 yılının en çok kazandıran yatırım aracı olan altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 23 Temmuz’da 4 bin 471 TL’ye ulaşan gram altın rekor kırmıştı. Bu yükselişin arından Ağustos başlarında gram altın hızla gerilemeye başladı. 11 Ağustos 2025 tarihinde ise gram altın 4.393 liraya kadar düşerken çeyrek altın fiyatı ise 7.229 TL’ye kadar düştü. Peki bu düşüşler devam edecek mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? 11 Ağustos 2025 gram, çeyrek, tam, cumhuriyet ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yatırımcıları dikkat! Düşüyor diye üzülmeyin, altında yeni rekor geliyor. Rakam verildi.

Ağustos ayı ile birlikte altın fiyatlarında gerilim arttı. Son olarak Cuma günü düşüşüne ara veren gram altın, cuma günü 4 bin 467 TL seviyesini görerek tarihi rekora yaklaştı. Gün içi zirve seviyeyi gördükten sonra geri çekilen gram altın haftayı 4 bin 444 TL’den kapattı.

ALTIN FİYATLARINA ABD DARBESİ

Öte yandan ABD’nin diğer ülkelere uyguladığı gümrük tarifeleri altın piyasasını allak bullak etti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan bir karara göre, dünyanın en çok işlem gören altın külçe türleri, ülkeye ithal edilirken ülkeye özgü gümrük tarifelerine tabi tutulabilir. ABD’nin bu karar ile küresel altın piyasasını karıştıracağı gibi dünyanın en büyük rafine merkezi olan İsviçre’ye de yeni bir darbe vurabileceği düşünülüyor.

Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak? 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar rekor seviyelere yaklaşan gram altında yeni hedefleri açıkladı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Altın fiyatlarının yatay seyirde ve bir bant içerisinde hareket ettiğini, ons altının 3200-3450 dolar değerleri arasında dalgalanabileceğini paylaşmıştım. Nisan 2025’ten beri de bu trend devam ediyor.

GRAM ALTIN İÇİN REKOR TAHMİN

Kaldı ki altına uygulanacak olan vergi nedeniyle vadeli piyasalarda ciddi alımlar yapılıyor. Bunun etkisini henüz spotta görmedik ama yakın vadede bunun etkisi mutlaka olacaktır. Çünkü vadeli satım durumunda olanlar bir seviyeden sonra risklerini azaltmak için spotta pozisyon almak durumunda kalabilirler. Bu durum kritik seviyeyi denemeye yol açabilir. O yüzden önümüzdeki günlerde altında yükseliş ve en azından 3444 dolar seviyesinin test edilmesini bekleyebiliriz.

Gram altın da ons altın paralelinde hareket etmektedir ve burada da orta vade yukarı sinyalleri gelmiş durumdadır. Büyük olasılıkla 4.471 TL seviyesini kırmayı deneyebilir. Ancak mevcut verilerle 4.500 TL seviyesini denemesi yakın olabilir.”

11 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Alış fiyatı: 4.424 TL

Satış fiyatı: 4.424 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış fiyatı: 7.244 TL

Satış fiyatı: 7.244 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış fiyatı: 14.487 TL

Satış fiyatı: 14.488 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış fiyatı: 28.684 TL

Satış fiyatı: 28.833 TL

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış fiyatı: 3.379 Dolar

Satış fiyatı: 3.379 Dolar

