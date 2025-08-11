Türkiye Enflasyonda Birinci Oldu... Tam Sekiz Kat Fazla!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkelerin enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilere göre Türkiye, Haziran 2025’te yüzde 35 enflasyon oranıyla üye 38 ülkeyi geçerek en yüksek enflasyona sahip ülke oldu. Türkiye’de yıllık enflasyon, bir önceki aya göre 0,4 puan düşerek yüzde 35’e gerilese de, OECD ortalamasının sekiz katı düzeyinde seyrediyor. Türkiye'de alt kalemlere bakıldığında, gıda enflasyonu yüzde 30,2, enerji enflasyonu yüzde 40,6, enerji ve gıda hariç TÜFE ise yüzde 24,1 seviyesinde kaydedildi.

YEDİ ÜLKEDE DÜŞÜYOR

OECD genelinde 38 ülkenin 21’inde manşet enflasyon artış gösterdi. Çekya, Estonya ve İsveç’te artış 0,5 puanla dikkat çekerken, 7 ülkede düşüş, 10 ülkede ise sabit veya sınırlı değişim kaydedildi. En düşük yıllık enflasyon oranları ise Kosta Rika yüzde 0,2, İsviçre yüzde 0,1 ve Finlandiya yüzde 0,2 olarak belirlendi.

G7 ÜLKELERİNDE SON DURUM

G7 ülkelerinde ortalama enflasyon Haziran’da yüzde 2,6’ya yükseldi. Fransa ve ABD'de artış 0,3 puanla sınırlı kalırken, Japonya’da enerji fiyatlarındaki düşüş genel enflasyonu aşağı çekti. G7 ülkelerinde manşet enflasyona en büyük katkıyı, gıda ve enerji dışı kalemler sundu. Japonya ise bu noktada istisna oluşturarak, gıda ve enerjinin etkisinin daha yüksek olduğu tek G7 ülkesi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi