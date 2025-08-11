Türkiye Enflasyonda Birinci Oldu... Tam Sekiz Kat Fazla!

Haziran 2025 OECD verilerinde Türkiye yüzde 35 ile en yüksek enflasyon oranını kaydetti. Diğer OECD ülkelerinin hiçbirinde ise enflasyon oranı yüzde 5’in üzerine çıkmadı.

Son Güncelleme:
Türkiye Enflasyonda Birinci Oldu... Tam Sekiz Kat Fazla!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkelerin enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilere göre Türkiye, Haziran 2025’te yüzde 35 enflasyon oranıyla üye 38 ülkeyi geçerek en yüksek enflasyona sahip ülke oldu. Türkiye’de yıllık enflasyon, bir önceki aya göre 0,4 puan düşerek yüzde 35’e gerilese de, OECD ortalamasının sekiz katı düzeyinde seyrediyor. Türkiye'de alt kalemlere bakıldığında, gıda enflasyonu yüzde 30,2, enerji enflasyonu yüzde 40,6, enerji ve gıda hariç TÜFE ise yüzde 24,1 seviyesinde kaydedildi.

Türkiye Enflasyonda Birinci Oldu... Tam Sekiz Kat Fazla! - Resim : 1

YEDİ ÜLKEDE DÜŞÜYOR

OECD genelinde 38 ülkenin 21’inde manşet enflasyon artış gösterdi. Çekya, Estonya ve İsveç’te artış 0,5 puanla dikkat çekerken, 7 ülkede düşüş, 10 ülkede ise sabit veya sınırlı değişim kaydedildi. En düşük yıllık enflasyon oranları ise Kosta Rika yüzde 0,2, İsviçre yüzde 0,1 ve Finlandiya yüzde 0,2 olarak belirlendi.

G7 ÜLKELERİNDE SON DURUM

G7 ülkelerinde ortalama enflasyon Haziran’da yüzde 2,6’ya yükseldi. Fransa ve ABD'de artış 0,3 puanla sınırlı kalırken, Japonya’da enerji fiyatlarındaki düşüş genel enflasyonu aşağı çekti. G7 ülkelerinde manşet enflasyona en büyük katkıyı, gıda ve enerji dışı kalemler sundu. Japonya ise bu noktada istisna oluşturarak, gıda ve enerjinin etkisinin daha yüksek olduğu tek G7 ülkesi oldu.

Bakan Şimşek'ten Enflasyon Değerlendirmesi: 'Son 44 Ayın En Düşüğü'Bakan Şimşek'ten Enflasyon Değerlendirmesi: 'Son 44 Ayın En Düşüğü'Ekonomi

TÜİK, Temmuz Enflasyonunu AçıkladıTÜİK, Temmuz Enflasyonunu AçıkladıEkonomi

ENAG Temmuz Enflasyonunu AçıkladıENAG Temmuz Enflasyonunu AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Enflasyon
Son Güncelleme:
Asgari Ücret’te Zam Takvimi Öne mi Çekilecek? Milyonları Heyecanlandıran Açıklama Asgari Ücret’te Zam Takvimi Öne mi Çekilecek?
Memur ve Memur Emeklisinin Beklediği Tarih Verildi! Maaş Zammında Kritik Viraja Girildi, İşte Masadaki Rakam Maaşlara Zam Pazarlığında Kritik Viraj
TMSF, Ekotürk TV’ye El Koydu: Papara’nın Yasa Dışı Bahis Soruşturması Gölgesinde Yeni Gelişme TMSF Bir Televizyon Kanalına El Koydu; Sebebi ise...
Fenerbahçe Guardiola’nın Taçsız Prensini Getiriyor! Ali Koç’un Jeti Bu Sefer 20 Milyon Euroluk Yıldız İçin Havalanacak Fenerbahçe Guardiola’nın Taçsız Prensini Getiriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Bu Şehirlerde Yaşıyorsanız Evinizde Deprem Çantası Bulundurun: Yüksek Deprem Riski Taşıyan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Güncel Deprem Riski Haritası Türkiye’nin En Yüksek Deprem Riski Taşıyan İlleri Belli Oldu
Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor
Erman Toroğlu’ndan Bomba İddia: Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü! İşte Darp Edilen O İsim Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü!
Ünlü Şarkıcı Ayla Başar Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm
Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar: Yaz Okulları Tatil Edildi, Kamu Görevlilerine 1 Gün İzin Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar