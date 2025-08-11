Brent Petrol Fiyatı Düştü Gözler Pompada! Benzin ve Motorine İndirim Gelecek Mi? 11 Ağustos 2025 Akaryakıt, Benzin, Motorin, LPG Fiyatları
Araç sahipleri tarafından güncel akaryakıt fiyatları merak takip edilmeye devam ederken 11 Ağustos 2025 güncel liste belli oldu. Brent petrol varil fiyatlarında düşüş yeni haftada devam ederken gözler pompaya çevrildi. Peki bugün benzine indirim geldi mi, mazota indirim var mı? İşte il il benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda Brent petrol varil fiyatında geçen hafta yüzde 4 düşüş yaşanmıştı. Bu düşüş Pazartesi gününde de sürüyor. Peki akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim haberi geldi mi? Benzin fiyatında indirim var mı? Mazot fiyatı kaç TL oldu? İşte 11 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Petrol, ticaret ortaklarına yönelik daha yüksek ABD tarifeleri, OPEC’in üretim artışı ve ABD ile Rusya’nın Ukrayna’da ateşkes anlaşmasına yaklaştığı beklentileri nedeniyle geçen hafta yüzde 4’ten fazla düşmesinin ardından, Pazartesi günü gerilemeyi sürdürdü. Brent ham petrol vadeli işlemleri, yüzde 0,78 düşerek varil başına 66,07 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise 58 sent düşerek 63,30 dolara geriledi.
AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM YA DA ZAM HABERİ VAR MI?
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası araç sahipleri ‘Akaryakıt fiyatlarında indirim haberi var mı? Benzin ve motorin fiyatlarında indirim uygulanacak mı?’ sorularını araştırmaya başladı. Şu an için sektör kaynaklarında indirim haberi gelmedi ancak gelen son dakika haberlerini sizlerle paylaşacağız.
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
İstanbul’da Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 51,50 TL
Motorin: 52,07 TL
LPG: 26,51 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 51,35 TL
Motorin: 51,95 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara’da Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 52,21 TL
Motorin: 52,95 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir’de Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 52,53 TL
Motorin: 53,29 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlara belirli bir değişim farkı uygulandıktan sonra dağıtım firmaları kendi satış fiyatlarını belirliyor. Serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar şehirden şehre ve firmadan firmaya küçük farklılıklar gösterebiliyor.