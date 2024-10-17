Tunus’ta Türkiye’den 70 Firmanın Katıldığı Tekstil Fuarı Başladı

Başkent Tunus’un 120 km güneydoğusunda yer alan Susa kentinde düzenlenen fuarın açılışına, Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Semir Abid, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, yerel yöneticiler ve firma temsilcileri katıldı.

Bakan Abid, fuar açılışında yaptığı konuşmada, “Tunus’un en önemli ve güçlü tekstil firmalarının katılımıyla düzenlenen bu fuar tekstil sektörü için çok önemli. Fuara 19 ülkeden 250 firma ve 700’ün üzerinde iş insanı katılıyor. Tunus tekstil sektörünün yüzde 85’i ihracata yönelik olmak üzere 160 bin çalışanıyla bin 600 firma faaliyet gösteriyor. Tunus sadece Susa ve bölge kentlerin katkılarıyla yıllık 4 milyar dolar ihracat yapıyor.” dedi.

Büyükelçi Demircan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Tunus sanayisi için yurt dışından ithal edilen hammaddeler var. Tunus Türkiye’den iplik ve kumaş ithal ediyor. Bu fuara dünyanın dört bir yanından 250 firma katılıyor. Türkiye iplik ve kumaş üreticileri başta olmak üzere 70 firma ile fuara katılıyor. Tekstil alanında güçlü Tunus ve Türk firmalarının işbirliği ile küresel pazara güçlü bir katılım sağlanmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fuara Gaziantep’ten gelen firma sahibi Muhammed Said Sünger, Tunus’ta düzenlenen fuara ilk defa katıldıklarını ve Tunus’ta Türk mallarına talebin yoğun olduğunu gözlediklerini belirterek, Türk tekstil ürünlerine özellikle Avrupa ve Kuzey Afrika’dan büyük talep olduğunu vurguladı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Susa Uluslararası Tekstil Fuarı'na Türkiye, Pakistan, Fransa, Çin ve Hindistan olmak üzere 19 ülke katılıyor.

Bölgedeki önemli fuarlar arasında yer alan Susa Uluslararası Tekstil Fuarı, 19 Ekim’e kadar devam edecek.

Kaynak: AA