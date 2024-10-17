Sakarya'da Kestane Toplarken Kaybolan Yaşlı Adamı Arama Çalışmaları Başladı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplarken kaybolan 72 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Son Güncelleme:
Sakarya'da Kestane Toplarken Kaybolan Yaşlı Adamı Arama Çalışmaları Başladı

Kirazlı Mahallesi Karadere mevkisine sabah saatlerinde bahçeye kestane toplamaya giden Alim Kasap'ın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, arazide arama çalışması başlattı.

Çalışmalara aile yakınları ile bazı vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Erzurum'un Yüksek Kesimleri ve Palandöken Dağı'nda Kar Etkili Oldu Erzurum'un Yüksek Kesimleri ve Palandöken Dağı'nda Kar Etkili Oldu
Emeklileri Sevindiren Açıklama! Artık Ücretsiz Olacağı Duyuruldu Emeklileri Sevindiren Açıklama! Artık Ücretsiz Olacağı Duyuruldu
Genç Kızılay Akademi Tanıtımı Yapıldı Genç Kızılay Akademi Tanıtımı Yapıldı
Türkiye ve Avrupa Arasında Saat Farkı Artıyor: Onlar da Değiştirdi, Son Kez Değişikliğe Gidilecek Türkiye ve Avrupa Arasında Saat Farkı Artıyor: Onlar da Değiştirdi, Son Kez Değişikliğe Gidilecek