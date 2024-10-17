Genç Kızılay Akademi Tanıtımı Yapıldı

Rami Kütüphanesi'ndeki programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın gönüllülük temelinde yükselen bir toplum hareketi olduğunu söyledi.

Gönüllüler, gençler, Kızılay Kadın Teşkilatı, Engelsiz Kızılaycılar, şubeler ve bağışçılar olmadan kendilerinin bir şey yapmasının mümkün olmadığını belirten Yılmaz, "Kızılay toplum önderliğini yapmak anlamında da çok önemli bir fonksiyona sahip. Stratejik planımıza baktığınız zaman aslında en temel hedef ayakları üzerinde durabilen, afetlere dirençli, güçlü toplumun inşası için çalışmak." diye konuştu.

Güçlü bir toplumun inşası için çalışırken dirençliliği artırmanın en önemli yolunun eğitim olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu eğitimleri Genç Kızılay, Kızılay Kadın ekiplerimiz, Kızılay Akademimiz aracılığıyla toplum eğitimleri şeklinde her zaman veriyoruz, vermeye devam ediyoruz. Bu sene 2025 yılından itibaren artık bu sayıları 100 binlerle değil milyonlarla ifade edeceğimiz eğitimlere hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç Kızılay Akademi'de geleceğin Kızılaycıları ve profesyonellerini yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Uzmanlık eğitimi veriyoruz. Sahaya çıktığımız zaman gönüllü ordusu şeklinde milyonlara ulaşabiliyoruz. Her sene Kızılay-Kızılhaç Federasyonunda Türk Kızılay bu anlamda birinci seçiliyor ama bunu yaparken aslında arka planda çok ciddi bir teknik bilgi var." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Genç Kızılay Akademi'de 25 kişiyle eğitimlere başlayacaklarını belirterek, "İnsani diplomasi alanındaki eğitimler tam 9 hafta sürecek. Bu 9 haftada insani diplomasinin hangi alanlarda, nasıl, hangi argümanlarla ve ne şekilde kullanıldığını öğreneceğiz." dedi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 80 bin gönüllü ve 2 bin çalışanın bölgeye giderek hizmet verdiğini anımsatan YIlmaz, şöyle devam etti:

"Sizler zamanından, emeğinden, belki zevkinden, sefasından fedakarlık yaparak gönüllülük temelinde iyilik için koşturan gençlersiniz. Bu eğitimler sizlere yapılan bir yatırımdır ama biliyorum ki bir yatırım yaptığımızda bize her zaman binlerle geriye döndünüz. Yine o şekilde olacak."

- Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeler

Gazze ve Lübnan'daki son gelişmelere de değinen Yılmaz, Gazze tarafına iyilik gemileri yoluyla Refah Kapısı üzerinden dünyada en büyük insani yardımı Türk halkının ulaştırdığını söyledi.

Yılmaz, mayıs ayının başında Refah Kapısı'nın kapandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda kuzey tarafından sınırlı ticari tırların girişi, bir de Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden bir miktar giriş var. Kızılay olarak her zaman bu tarz krizlerde insani yardımın ulaşabilmesi için farklı alternatif rotalar üzerinde çalışırız. Bu alternatif rotalardan biri de Ürdün tarafıydı. Ürdün Kızılayı'yla beraber oradan alımlar yapıp Kerem Ebu Salim üzerinden içeriye sınırlı da olsa bir miktar yardımı girdirmeyi devam ettiriyoruz. Bir taraftan da ticari tırların sınırlı miktarda içeriye girişi var. İçeriden de bir miktar alımlar yapıp dağıtmaya çalışıyoruz ama ilk günden bu yana sürekli devam eden en önemli faaliyetimiz aşevi. Günlük 15 bin sıcak yemeği çok büyük uğraşlarla odun ateşinde pişirip dağıtmaya devam ediyoruz."

Lübnan tarafında ise iki gemiyle yardım malzemesi gönderilip AFAD koordinasyonunda oradaki vatandaşların Mersin'e getirildiği bir operasyon gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, Türk Kızılay'ın Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki rolü gereği bu tarz koordinasyonların tamamında en başta yemekten sorumlu olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Lübnan'daki son durumdan sonra oraya personel yerleştirdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün şunu söyleyebilirim ki Batı Şeria tarafında Kudüs'te, Mısır'da, Ürdün'de personellerimiz görevlerini yapmaya devam ediyor. Her nerede ihtiyaç varsa oraya kalıcı bir personelimizi hemen birinci günde görevlendirip bir taraftan ihtiyaç analizi yapıyoruz, bir taraftan çok değerli bağışçılarımızın bağışlarını ulaştırmak üzere koordinasyonu gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

Genç Kızılay Başkanı Ömer Faruk Çalışkan da Genç Kızılay'ın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA