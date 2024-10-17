Bursa'da Evde Çıkan Yangında Felçli Vatandaş Ağır Yaralandı

Fatih Mahallesi 4. Kale Sokak'taki üç katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangında ağır yaralanan felçli hasta Muhammet Çalışkan, itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çalışkan, 112 Acil Sağlık ekibince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA