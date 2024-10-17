Balıkesir Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 2'si çocuk 24 göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA

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