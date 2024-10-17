Ortaca’daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Ortaca’daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Yangın, Okçular Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın bulunduğu bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları yoğun şelilde devam etti. Bölgede yangın kısmen kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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