Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı 3 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı 3 Kişi Yaralandı

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde İshak S. yönetimindeki 54 KN 700 plakalı otomobil, U dönüşü yaparak yola giren Uğur A. idaresindeki 54 ABP 121 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile yolcu Gökdeniz Ç. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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