Erzurum'un Yüksek Kesimleri ve Palandöken Dağı'nda Kar Etkili Oldu

Erzurum'un yüksek kesimleri ve Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

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Erzurum'un Yüksek Kesimleri ve Palandöken Dağı'nda Kar Etkili Oldu

Kentte aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri ve Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü.

Aileleriyle kar yağışının etkili olduğu Palandöken Dağı ve Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, burada fotoğraf çektirip kar topu oynadı.

Dağdaki kayak merkezine inen tilkiler de renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Adem Turan, AA muhabirine, kar yağdığı için Palandöken Dağı'na geldiğini belirterek "Kar Erzurum'a ve Palandöken'e çok yakışıyor. Kar yağdığı için çok mutlu olduk. Dağda her yer kar altında, sis de etkili. Kar topu oynamak için burası çok iyi. Herkesi Erzurum'a bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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