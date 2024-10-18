Özel Eğitim Okulunda Skandal! Down Sendromlu Öğrencinin Ağzı Bantlandı

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda 4 yıldır eğitim gören 18 yaşındaki K.N. isimli öğrencinin ağzı koli bandı ile kapatıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

'ÖĞRETMENİN BANTLADIĞINI SÖYLÜYOR'

Down sendromlu gencin annesi N.K., "Benim oğlumun koli bandına karşı hiçbir ilgisi yok. Olayı, sosyal medyadan öğrendim ve çok üzüldüm. Şok olduk. Kendisi, erkek bir öğretmenin ağzını bantladığını söylüyor. Konunun takipçisi olacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise "Konuyu geniş kapsamlı olarak inceliyoruz. Yaptığımız ön araştırmada bu öğrencimizin sınıfında 3 öğretmen bulunuyor. Öğrenci, sınıfta oyun amacıyla bu tür davranışları sürekli yapıyor. Öğretmenler ise gidermeye çalışıyor. O fotoğraf da öğrencinin ağzını bantladığı sırada çekilmiş olabilir. Müdürlüğümüz konuya ilişkin çok yönlü olarak inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA