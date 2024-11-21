Çevre Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sahte işlemler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılmaktadır" denildi.

Çevre Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlığın adını kullanarak menfaat sağlayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız idarecilerinin ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz personelinin isimleri kullanılarak menfaat temin etme amacıyla sahte işlemler yapıldığı görülmektedir. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen tüm işler elektronik ortamda, şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütülmekte olup, mağduriyet yaşanmaması adına; elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

Kaynak: DHA

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