Türkiye’nin Konuştuğu İmam Gerçek Gündem’e Konuştu

SEYHAN AVŞAR

Van’ı karıştıran olay bu ay içerisinde yaşandı. İddiaya göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram Sorğuç ile sevgili oldu. İlişkilerinin ilerleyen sürecinde imam Sorğuç, astsubay Kılıç ile cinsel olarak birlikte olmak istedi. Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para istedi. İmam bu talebi kabul etti. Ancak cinsel ilişki gerçekleşmesine rağmen imam Sorğuç kadına herhangi bir ödeme yapmadı.

JANDARMAYA İMAMI DÖVDÜRDÜ

Yaşanan bu olay üzerine çok öfkelenen kadın, emri altındaki jandarma uzman çavuşları ‘kiralayarak’, Sorğuç’u gasp ve darp etmek için plan yaptı. Planını uygulamaya koyan Kılıç, 28 Ağustos Çarşamba gecesi Van-Erciş kara yolundan geçmekte olan Sorğuç’un yolu Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu ve sivil olan Taner Şirp isimli şahıslar tarafından kesildi. İmam burada darp edildi ve hesabındaki 58 bin 838 TL’si IBAN yoluyla başka bir hesaba aktarılarak gasp edildi.

İMAM İLK KEZ KONUŞTU

İddiaların odağındaki imam Gerçek Gündem’e konuştu. “Bütün kamera kayıtları, ses kayıtları mevcut” diyen imam Sorğuç, “Şanlı ordumuzun içine sızmış; alçak, şantaj çeteleri benim başıma tabanca dayadı. Çoluk çocuğuma kavuştuğum için şu an hamd ediyorum” dedi.

“Astsubay ile nasıl tanıştınız?” şeklindeki sorumuza, “Sosyal medyadan tanıştık. Van merkezde buluştuk. Arabama bindi. ‘Burada çok tanıdığım var. Beni görmesinler’ dedi. Van çıkışa geldiğimizde ise bana ‘durur musun?’ dedi. Ben orada durdum. Etrafımı sardılar. Ben böyle bir şey yaşanacağını aklımın ucundan geçirmezdim” dedi.

Evli ve iki çocuğunun olduğunu belirten imam şöyle devam etti:

"Bunlar beni tehdit ediyordu. ‘Para vermezsen seni rezil ederiz. Sen imamsın vs.’ diyorlardı. Olay günü ise öldüresiye dövüldüm. Vücudumdaki tekme ayakkabı izlerine görseniz ölmediğime şaşırırsınız. Böyle bir çeteyi ben açığa çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum. Cinsel ilişki olmadı. Zaten DNA örnekleri verdim."

Kaynak: Gerçek Gündem