Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı

SEYHAN AVŞAR

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı İslamköy Mahallesi’nde görev yapan imam H.A.’nın ev hanımı olan eşi başka bir camide görevli imam tarafından kaçırıldı. Bir ilçe bu kaçırma olayıyla çalkalanırken kaçan kadının ailesi kızlarını kaçıran imamın damatları H.A. tarafından öldürülmesini istedi. Araya kanaat önderleri girdi. Ancak şehirde gerilim büyük.

İmam H.A. 4 yılı aşkındır Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı İslamköy Mahallesi’nde görev yapıyordu. Mahalleli tarafından çok sevilen ve saygı duyulan H.A.’nın eşi ise ev hanımıydı. İmam H.A. geçen hafta talihsiz bir olay yaşadı. Eşi kendisi gibi imam olan A.A. tarafından Şanlıurfa’ya kaçtı/kaçırıldı.

‘KIZIMIZI DA KAÇIRANI DA VURACAKSIN’

Bu olay mahalleye bomba gibi düştü. Kaçan kadının ailesi tüm yaşananların üstüne mağdur olan imamın yakasına yapıştı. Aile mağdur olan imama, “Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın” diyerek talimat verdi. Araya şehrin kanaat önderleri girdi. Olay şimdilik yatıştırıldı.

'MÜFTÜLÜĞE DİLEKÇE VERECEĞİZ'

Dedikodular alıp başını giderek mahalle muhtarına Gerçek Gündem ulaştı. Muhtar Zeynel Şeker, “Artık imam H.A.’nın mahallemizde çalışmaya devam etme ihtimali yok. Kendisi iyi bir insandı. Çok da severdik. İmamın eşi mahallemize kötü örnek oldu. İmamımız çok çok üzgün. Psikolojisi bozulmuş durumda. Kendi köyüne gitti ama geri geldi. Kendisinin artık itibarı zedelendi. İmamın suçu yok. Ancak kendisinin bizim mahallede çalışmaması için müftülüğe dilekçe vereceğiz. Olması gereken bu” dedi.

NOT: isimler kodlanmış, kodlar dahi değiştirilmiştir.

Kaynak: Gerçek Gündem