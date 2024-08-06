Yozgat'ta İki Otomobil Çarpıştı! 6 Yaralı

Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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Yozgat'ta İki Otomobil Çarpıştı! 6 Yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

C.D. idaresindeki 06 ENT 573 plakalı Mercedes marka otomobil, Emniyet kavşağında O.Y.’nin kullandığı 01 ASB 980 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler yara almazken araç içerisinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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