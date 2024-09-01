Kırıkkale'de Operasyon: Binlerce Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda binlerce sentetik hap ele geçirildi.

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Kırıkkale'de Operasyon: Binlerce Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 800 sentetik hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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