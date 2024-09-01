TSK Tarihinde Bir İlk: Üç Harp Okulunda da Kadınlar Birinci!

Bu yılki Harp Okulları’nın mezuniyet törenine kadın komutanlar damga vurdu. Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda İkra Kuyumcu birinci oldu.

Bu gelişmeyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde bir ilke imza atılmış oldu.

Birinciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alırken, Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, "Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde gerekse Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu tabii bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız başarır, başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır” ifadelerini kulland.