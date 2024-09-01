İmam ve Astsubay’ın Aşkı Jandarmayı Karıştırdı

SEYHAN AVŞAR

Van’ı karıştıran olay bu ay içerisinde yaşandı. İddiaya göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram Sorğuç ile sevgili oldu. İlişkilerinin ilerleyen sürecinde imam Sorğuç, astsubay Kılıç ile cinsel olarak birlikte olmak istedi. Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para istedi. İmam bu talebi kabul etti. Ancak cinsel ilişki gerçekleşmesine rağmen imam Sorğuç kadına herhangi bir ödeme yapmadı.

ÖNCE DARP SONRA GASP

Yaşanan bu olay üzerine çok öfkelenen kadın, emri altındaki jandarma uzman çavuşları ‘kiralayarak’, Sorğuç’u gasp ve darp etmek için plan yaptı. Planını uygulamaya koyan Kılıç, 28 Ağustos Çarşamba gecesi Van-Erciş kara yolundan geçmekte olan Sorğuç’un yolu Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu ve sivil olan Taner Şirp isimli şahıslar tarafından kesildi. İmam burada darp edildi ve hesabındaki 58 bin 838 TL’si iban yoluyla başka bir hesaba aktarılarak gasp edildi.

İmamın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gül Kılıç ile 2 jandarma personeli gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem