Hakkari'de Korkutan Yangın! Mutfak Tüpü Bir Anda Alev Aldı

Hakkari Yeni Mahalle’de ikamet eden Güllü Tekinalp isimli yaşlı bir kadının iki katlı toprak evinin üst katında saat 20.55 sıralarında meydana geldi.

Mutfak tüpünün alev alması üzerine itfaiye ekibine haber verildi. Hemen olay yerine gelen ve yol olmadığı için 120 metre hortum döşeyerek eve ulaşmayı başaran itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Evin mutfak kısmında büyük maddi hasar meydana gelirken, yaşlı kadın ise yara almadan kurtuldu.

Kaynak: İHA