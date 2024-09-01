Kötü Koku Acı Gerçeği Ortaya Çıkardı! 51 Yaşındaki Adam...

Denizli'nin Çardak ilçesinde bir aparttaki dairede 51 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kötü Koku Acı Gerçeği Ortaya Çıkardı! 51 Yaşındaki Adam...

Denizli'de, aslen Trabzonlu olan 51 yaşındaki Seyfettin Söğüt, iki gün önce iş için geldiği kentte Çardak ilçesinde bulunan bir apart dairesine yerleşti. Şahsın kaldığı ikinci kattaki odadan gelen kötü kokudan şüphelenen işletmeci, odaya girdiğinde Seyfettin Söğüt'ü hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Yapılan ihbarı ardından olayın yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun bir süre önce öldüğü tespit edilen Seyfettin Söğüt'ün cenazesi Çardak Devlet Hastanesinde yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp morguna sevk edildi.

Kaldığı odada boş içki şişeleri ve kullanılmış ilaç kabına rastlanılan Seyfettin Söğüt'ün ilaç içerek hayatına son vermiş olabileceği iddiası üzerine durulduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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