Yarın Öğlene Kadar Dikkat! Peş Peşe Alarm Sonrası İstanbul'da Yine Sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARI

İstanbul Valiliği'nden İstanbul için kritik hava durumu uyarısı geldi. Sağanak yağışın beklendiği İstanbul için önümüzdeki 4 saatlik periyota dikkat çekildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji'ye göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise "1 Eylül Pazar günü; Önümüzdeki 4 saatlik periyotta İstanbul’un kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

BİR ALARM DA AKOM'DAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, gün boyu aralıklarla bölgesel olarak görülmesi beklenen yağışların saat 22.00'den itibaren il geneline yayılarak etkisini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, yağışın yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği kaydedildi. Gün içinde bölgesel olarak 30-60 dakika süreyle kuvvetli yağış görülebileceği aktarılan açıklamada, beraberinde kısa süreli su baskını, göllenme gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, yarın öğle saatlerine kadar görülebilecek kuvvetli yağışlara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

YİNE SAĞANAK VURDU

Uyarıların ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor. Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Su birikintisi oluştuğu gözlenen alt geçit, daha sonra trafiğe açıldı.

Yoğun yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşerken, yol kenarlarında biriken sular da araçların ilerlemesine engel oluyor.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Beyoğlu Taksim çevresinde de yağış aralıklarla etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Ajanslar