Samsun'da Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Acıklı mevkiinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi. İddiaya göre; Ordu istikametine seyir halinde olan Kubilay Şahin yönetimindeki hafif ticari araç, tali yoldan anayola çıkan Ö.T.Z.'nin kullandığı motosiklete çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen hafif ticari araca, Samsun istikametine seyir halinde olan M.S. yönetimindeki kamyonun ardından H.Y.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hafif ticari araç sürücüsü Kubilay Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan kamyon sürücüsü M.S. ise burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA