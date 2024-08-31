O İllerde Yaşayanlar Dikkat! AFAD Uyardı

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 24 şehir için yağış uyarısında bulundu.

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O İllerde Yaşayanlar Dikkat! AFAD Uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

2 İLDE TURUNCU 22 İLDE SARI KODLU UYARI!

AFAD, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 ilde turuncu 22 ilde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi. Buna Göre Turuncu uyarı yapılan iller; Kırklareli ve Tekirdağ. Sarı kod ile uyarı verilen iller; Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa olarak açıklandı.

AFAD paylaşımında, Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden toplam 57 ihbar alındığını ve Karabük ilinde 5 kişinin tahliye edildiğini açıklayarak, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Meteoroloji AFAD
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