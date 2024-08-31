İzmir'de Gemi Söküm Tesisinde Can Pazarı! 1 İşçi Öldü, 3 İşçi Ağır Yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir gemi söküm tesisinde gaz sızıntısından zehirlendiği belirlenen 4 işçiden 1'i hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 3 işçinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de Gemi Söküm Tesisinde Can Pazarı! 1 İşçi Öldü, 3 İşçi Ağır Yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir gemi söküm tesisinde gazdan zehirlendiği değerlendirilen 4 işçiden 1'i yaşamını yitirdi.

Aliağa'daki bir gemi söküm tesisinde, saat 12.00 sıralarında 4 işçi fenalaştı. İlk belirlemelere göre gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 4 işçi, sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan işçilerden İbrahim Karakaya (59), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan diğer 3 işçi ise ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, mesai arkadaşlarına yardım eden 6 işçi de rahatsızlık yaşayınca kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Ayakta tedavi edilen 6 işçi, daha sonra taburcu edildi.

AFAD ekipleri, zehirlenme nedeninin tespiti için sahada çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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