Mardin'de Kahreden Olay! Oyun Oynarken 6'ncı Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde apartmanın 6'ncı katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan 5 yaşındaki Elif İdil K., tırmandığı korkuluklardan düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mardin'de Kahreden Olay! Oyun Oynarken 6'ncı Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin 8 Mart Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda akşam saatlerinde, iddiaya göre apartmanın 6’ncı katındaki dairede oyun oynarken balkon korkuluklarına tırmanan Elif İdil K., dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Elif İdil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elif İdil’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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