Türkiye İsviçre Saati Alımında Dünya Devlerini Solladı

Türkiye’de gelir adaletsizliği sık sık gündeme gelirken, zenginlerin lüks saate olan düşkünlüğü İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu’nun verilerine yansıdı. 2024’ün ilk 7 ayını baz alan verilere göre Türkiye’den 170,1 milyon İsviçre Frangı (200 milyon dolar) değerinde lüks saat ithal edildiği ortaya çıktı.

Gazete Oksijen’in aktardığına göre, yılın ilk 7 ayında Türkiye, İsviçre’den saat ithalatında Katar, Kanada, Avusturya, İrlanda, Kuveyt, Belçika, Bahreyn gibi kişi başına milli gelirin yüksek olduğu ülkeleri solladı.

2024’ün ilk 7 ayında saat ihracatı 15 milyar 159 milyon İsviçre Frangına ulaşan sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşüş yaşadı.

SON 2 YILDA EN ÇOK SAAT ALAN ÜLKELER

2022-2024 yılları 7 aylık dönemlerinde saat alımlarının en çok artıran ülkelerin başında yüzde 41,4 ile Hindistan, yüzde 40,9 ile Meksika, yüzde 32,1 ile de İrlanda geldi.

Onları yüzde 29,5 ile Avusturya ve yüzde 28,2 ile Türkiye takip etti.