SON DAKİKA: Merkez Bankası FAİZ KARARI Açıklandı: İlk Faiz İndirimi İçin Oklar Artık O Tarihi Gösteriyor

Son dakika: Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuştu. Ve beklenen TCMB faiz kararı belli oldu. En son Mart 2024’te 500 baz puanlık faiz artırımına giden bankanın ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağı merak konusu… Ekonomistler Aralık ve Ocak aylarını işaret ederek tek tek açıkladı…

MERKEZ BANKASI KASIM 2024 FAİZ KARARI

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? sorusu yanıt buldu. TCMB Başkanı Fatih Karahan eşliğinde toplanan banka, saat 14.00 itibarıyla 2024 Kasım Merkez Bankası faiz kararı için açıklama yaptı. Son 7 aydır yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılan politika faizi bu ay da pas geçildi.

PPK METNİNDE ENFLASYONDAKİ İYİLEŞMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN GELİR?

Herkesin aklındaki faiz indirim tarihine ilişkin Ekonomist Mete Dirice şu yorumda bulundu:

“Ekonomik büyümede bir dengelenme süreci içerisindeyiz. Para politikasının etkileri gecikmelidir. Yıllık enflasyon rakamları Temmuz 2023'ten beri en düşük seviyesine geriledi. Ancak Merkez Bankası ilk faiz indirimini yapmadan önce özellikle aylık enflasyon rakamlarında bir düşüş trendini görmek isteyecektir. Bu nedenle bu toplantı da ben Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Ancak karar metninde piyasayı yönlendirici mesajlar bekliyorum. Burada faiz indiriminin ne zaman olacağına dair ilk güçlü mesaj gelebilir. Burada dikkat çekmek istediğim en önemli husus Merkez Bankası ne olursa olsun enflasyon beklentilerine göre faizde pozitif reel getiri durumunu korumaya devam edecektir. Bu durum Türkiye'nin yurt dışı finansman için lehine bir durum oluşturuyor. 'İlk faiz indirimi ne zaman olur' derseniz bu toplantıdan sonrası faiz karar metnini gördükten sonra kesin bir yorumda bulunulabilir. Benim görüşüm 2025 yılının ilk PPK toplantısında faiz 250 baz puanlık bir indirim yapılacağı yönünde.”

8 KURUM PEŞ PEŞE FAİZ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

JPMorgan: Ekim ayında açıklanan enflasyon verilerinin ardından, JPMorgan ilk faiz indirimi beklentisini Kasım 2024'ten Ocak 2025'e erteledi.

Goldman Sachs: Benzer şekilde, Goldman Sachs da faiz indirimi beklentisini Kasım 2024'ten Ocak 2025'e çekti.

Morgan Stanley: Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından, Morgan Stanley faiz indirimi olasılığının azaldığını belirtti ve yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,4'ten yüzde 43,5'e yükseltti.

ING: Hollanda merkezli ING Bankası, enflasyon verilerine rağmen Aralık 2024'te faiz indirimi beklentisini korudu.

Bank of America: Bank of America, Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi için Aralık 2024'ü işaret etti.

UBS: İsviçre merkezli UBS, Kasım 2024'te faiz indiriminin hâlâ mümkün olduğunu ancak bu ihtimalin azaldığını belirtti.

BBVA: İspanyol bankası BBVA, ilk faiz indirimi beklentisini Aralık 2024'e erteledi.

Barclays: İngiliz Barclays bankası, faiz indirimi tarihinin daha ileri bir zamana sarkabileceğini vurguladı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

Banka yılın son faiz kararını 26 Aralık’ta açıklayacak. Yeni yılın ilk toplantısı ise 23 Ocak 2025’te gerçekleştirilecek.