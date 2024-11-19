Eskişehir'de İş Cinayeti: Kırılan vinçten Beton Zemine Çakıldı
Eskişehir'de bir işçi inşaattaki vincin 15 metresinden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
Eskişehir'de bir inşaatta çalışan 35 yaşındaki Recep Özer, vinçle yaklaşık 15 metre yüksekliğe çıktı. Özer, çalıştığı esnada vincin kabin kısmının kırılması sonucu beton zemine düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Özer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA