Herkes Eliyle İtiyordu Şimdi Kıymete Bindi! Antikacıları Ayağa Kaldıran İlan

Türkiye’nin dört bir yanında 80 ve 90’lı yılların simgesi perdeler, fincanlar tek tek internette satışa çıkarılmaya başlandı.

Kocaeli, İzmir, Konya gibi birçok şehirden 1 milyonun üzerinde rakamların istendiği nostaljik ürünlerin fiyatları lüks otomobillerle yarışır hale geldi. Sarı fincanların 100 bin lira ile 1,5 milyon arasında satılmasını eleştiren antikacılar, bu fiyatların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

‘ESKİDİR AMA ANTİKA DEĞİLDİR’

‘Satış rakamları abartılmış veya bilgisizlikten kaynaklanıyor’ diyen Antikacı Ali Bayrak, şunları söyledi: Böyle binlerce lira edecek ürünler asla değil. Her eski ürün antika ve kıymetli değildir. Fabrikasyon ve seri üretim ürünlerine antika diyemeyiz. Eskidir ama antika değildir. Perde ve fincan da kesinlikle antika ürünler değil ama vintage, nostaljik ürünler.

‘ALTIN BİLE OLSA O PERDELER O FİYAT OLAMAZ’

‘Fincanları 100 bin TL’ye satabilseydik hepimiz zengin olurduk’ diyen Antikacı Yüksel Düzenli ise fahiş fiyatları şöyle eleştirdi: 6’lı bir seti bizden 800 lira ile 1000 lira arsında fiyatlar ile satın alabilirler. O yüksek fiyatlar insanların tamamen aklını karıştırmak için yapılmış. Son zamanlarda bir de perdeler çıktı. Ah keşke o fiyatlara satılabilse ama o rakamlar rüya bile olamaz. Hepsi tamamen safsata, o rakamlara ürünler satılmıyor. Altın bile olsa o perdeler o fiyat olamaz.

‘BU FİYATLAR TAMAMEN UYDURMA’

Beyhan Gürsor, yeni nostalji trendini ‘1 milyon liraya öyle bir perde ne alınır ne de kullanılır. Dikkat çekme kadına yapılmış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Karşımızda antika fincan satan dükkan var. Gidip bakabilirseniz, en pahalısı bile tanesi 100- 150 lira civarındadır. O fincanlardan da o dükkanda vardır. Bu fiyatlar tamamen uydurma ve dikkat çekmek adına yapılmış’ diyerek yorumladı.

‘SATMAK İSTEYENLER YAZIYOR, GÜLÜYORUZ’

‘Realitede böyle fiyatlar tabii ki yok. O döneme ait hiçbir ürün o fiyatlar ile satılmıyor’ Miraç Bayraktaroğlu ise ‘ Perde ve fincan hangi ürün olursa olsun o fiyatlarda ürünler mevcut değil. Eskiden bu popüler olan fincan da perde de her evde bulunuyordu. Günümüzde böyle konuşulduğu gibi maddi bir değerleri yok. Bize de sosyal medyadan ellerinde bu perdelerden olup, satmak isteyen insanlar yazıyor. Biz buna gülüyoruz. Öyle fiyatlar olmadığını biliyoruz ve onlara da belirtiyoruz. Fakat internet sitelerinde böyle yüksek fiyatlar ile karşı karşıya kalıyoruz’ dedi.

Kaynak: DHA