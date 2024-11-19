Yeni Doğan Bebeği Göz Göre Göre Böyle Boğdular: Skandal Belgeler Dosyaya Alınmadı

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) haksız kazanç sağlamak uğruna bebeklerin ölümüne göz göre göre neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’nin yargılanmasına devam ederken, davanın duruşmasında ikinci güne geçildi.

Dava devam ederken, ortaya çıkan detaylar ise kan dondurmaya devam etti. Çetenin kurbanları arasında yer alan bir bebeğin, doğru entübe edilmediği için boğulduğu ortaya çıktı. İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez, boğulan bebeğe ilişkin, çetenin yazışmalarını paylaştı.

Çetenin kurbanları arasında bulunan bir bebek, yoğun bakıma alındıktan sonra doğru bir uygulama ile entübe edilmediği için boğuldu. Turhan Çömez’in paylaştığı yazışmalarda, akciğer görüntüsünde oksijen tüpünün kısa kaldığı anlaşılan bebeğin hayatta olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan çetenin ortaya çıkan bu yazışmaları dava dosyasına dahil edilmedi.

Turhan Çömez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda isyan etti. Çömez, “Henüz dünyaya yeni açmış gözlerini. Ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınmış. Karnında anormal bir şişlik var, kim bilir ne büyük ağrılar, acılar çekiyor. Dili yok ki anlatabilsin. Her zaman olduğu gibi doktor yok, hemşire var sadece. Bebeğin filmini gönderiyor doktora. Doktordan gelen cevap: İşkembeye dönmüş mide! İnsan değilsiniz siz!” ifadelerini kullandı.

👶Henüz dünyaya yeni açmış gözlerini.

👶Ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınmış.

🆘Karnında anormal bir şişkinlik var, kim bilir ne büyük ağrılar, acılar çekiyor.

👶Dili yok ki anlatabilsin.

📍Her zaman olduğu gibi doktor yok, hemşire var sadece.

🩻Bebeğin filmini gönderiyor… https://t.co/1cEKXif5SY pic.twitter.com/rvZjinpcFc — Turhan Çömez (@ComezTurhan) November 18, 2024

Turhan Çömez bir başka paylaşımında ise şöyle yazdı:

Yenidoğan yoğun bakımda yine doktor yok, hemşire bebeği entübe ediyor. Sonra da filmi doktora yolluyor. Doktor filme bakarak ‘tüpü göremedim’ diyor. Hemşire de ‘kısa kalmış’ diyor. Yani tüp bebeğin boğazında kalmış, akciğerlerine ulaşmamış ve oksijen gitmiyor! Bebeğin hayatta kalıp kalmadığını bilmiyoruz. Tüm bu belgeleri mahkemeye sunalım dedik, ‘gerek yok, istemiyoruz’ dediler.”