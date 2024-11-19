Yenidoğan Skandalı Uluslararası Manşetlerde! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Ayrıntısını Kaçırmadılar

'Yenidoğan Çetesi' davasının Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşması, uluslararası basında da geniş yer aldı.

ABC NEWS

ABD'li haber kuruluşu ABC News, İstanbul'daki birçok özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini işleten baş sanık Dr. Fırat Sarı hakkında 583 yıla kadar hapis cezası istendiğini; savcıların sorgusu sırasında Sarı’nın, 1400 sayfalık iddianameye göre, bebeklere gerekli bakımın yapılmadığı, yenidoğan ünitelerinde yetersiz personel bulunduğu veya çalışanlarının uygun niteliklere sahip olmadığı suçlamalarını reddettiğini aktardı.

AFP

Fransa merkezli Fransız haber kuruluşu AFP, davaya ilişkin haberini “'Yenidoğan Ölümleri Çetesi' Davası Başlarken Türkiye'de Öfke ve Acı” manşetiyle yayınladı. AFP’ye göre, İstanbul'da onlarca şüpheli, Türkiye'nin son yıllardaki en büyük sağlık skandalında geniş bir sosyal güvenlik dolandırıcılığı planının parçası olarak en az 10 bebeğin ölümüyle ilgili yargılanmaya başladı.

BARRON'S GAZETESİ

ABD’de faaliyet gösteren Barron’s gazetesi, duruşma başladığında, adliye binası dışındaki göstericilerden bazılarının "Ölü çocuklar büyümez" sloganı taşıyan bir sıra boş puset dizdiğni, bazılarının ise Türk sağlık sistemindeki aşırı özelleştirmenin verdiği zararı kınadığını bildirdi.

WASHINGTON POST

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post gazetesi, geçen ay ortaya çıkan vakanın, kamuoyunda öfkeye ve sağlık sisteminin daha fazla denetlenmesi çağrılarına yol açtığını belirtirken; olayın, ölümlerin bir kısmının gerçekleştiği dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na istifa çağrısı yapılmasına neden olduğunu kaydetti.

BBC

Londra merkezli haber kuruluşu BBC, Türkiye'de kırk yedi kişinin, yeni doğan bebeklerin hastaneler arasında kar amacıyla transfer edildiği iddia edilen bir dolandırıcılıkla bağlantılı olarak yargılanmaya başladığını ifade etti.

SOUTH CHINA MORNING

Hong Kong merkezli İngilizce bir gazete olan South China Morning Post gazetesi de yetkililerin, aralarında AKP'den 2013-2016 yılları arasında görev yapmış eski bir sağlık bakanının hastanesinin de bulunduğu, İstanbul ve komşu bir ilde dokuz özel hastaneyi kapattığını belirtti.

Kaynak: ANKA