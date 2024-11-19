Havalimanında Yolcunun Valizinden Çıkanlar Şoke Etti: Ekipler Gözlerine İnanamadı, 5 Bin Canlı...

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Memurları, yolcuların valizlerinde gerçekleştirdiği x-ray taramalarında, kaçak yolla getirilen 5 bin adet büyük boy tıbbi sülük tespit etti.

OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Tıbbi sülüklerin bulunduğu valizlerin içerdiği canlı sülükler, yasal olarak uluslararası ticareti yasaklı ve koruma altında bulunan bir tür olarak kayıtlarda yer alıyor. Olayın fark edilmesi üzerine durum hızla Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirildi ve Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, kaçakçılık operasyonu için harekete geçti.

5 BİN SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan detaylı incelemeler sırasında, Rusya vatandaşı iki yolcunun, bu sülüklerin ticaretine dair gerekli belgeleri sunamayacakları ve CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında korunan canlılara dair uygun izinlere sahip olmadıkları tespit edildi. Bu nedenle, sülüklerin ithalatı yasal çerçevede değerlendirilemezken, yaklaşık 8.34 kilogramlık, toplamda 5 bin adet sülüğe el konuldu.

2 MİLYON 624 BİN PARA CEZASI KESİLDİ

Kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedilen bu operasyonda, kaçak yollarla sülükleri ülkeye sokmaya çalışan iki Rus yolcuya, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yüksek bir para cezası uygulandı. Yapılan idari işlemle, söz konusu iki yolcuya toplamda 2 milyon 624 bin 816 TL ceza kesildi. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadeleye devam edeceklerini ve yasal olmayan yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan her türlü canlı türünün titizlikle denetleneceğini vurguladı.

Kaynak: DHA