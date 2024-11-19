Kayıp Sağlıkçıdan Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu

Bitlis’te dünden beri haber alınamayan sağlık çalışanı Jiyan Tepe’den acı haber geldi. Tepe'nin cansız bedeni hastanenin arkasındaki arazide bulundu.

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Kayıp Sağlıkçıdan Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu

Ailesi tarafından haber alınamayan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Jiyan Tepe, Bitlis Devlet Hastanesi arkasındaki arazide ölü olarak bulundu. Jiyan Tepe’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılırken, haberi alan yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Konu ile ilgili olarak da soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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