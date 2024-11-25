25 Kasım'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Öldürdü!

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kadın daha hayattan koparıldı. Gaziantep'te bir kadın, evli olduğu erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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25 Kasım'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Öldürdü!

Kadına şiddetin adresi bu sefer Gaziantep oldu. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kadın daha evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Nizip'in Kırsal Tatlıcak Mahallesi'ndeki evlerinde Mert Türkmen (30), henüz bilinmeyen nedenden tartıştığı evli olduğu Y.T'ye (37) tabancayla ateş etti.

Daha sonra bileğini ve boğazını kesen saldırgan, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.T. isimli kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı zanlı Mert Türkmen ise müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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