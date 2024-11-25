Narin'i Bulan Ekibin İfadeleri Ortaya Çıktı: Taş Detayı Kafaları Karıştırdı...

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ı Ankara’dan özel görevle gönderilen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı 3 kişilik özel bir timin bulduğu ortaya çıktı. Cesedin bulunmasından sonra özel ekibin ifadeleri alındı. Timde görevli 3 asker, arama çalışmaları sırasında üzerinde üç büyük taş bulunan bir çuval gördüklerini ve bunun hayatın olağan akışıyla uyumlu olmadığını fark edip yaklaştıklarında Narin olduğunu fark ettiklerini söyledi. Bu ifade ise kafaları iyice karıştırdı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar küçük kızı dereye gizleyip üzerine de bir kaya parçası bıraktığını itiraf etmişti. Ancak küçük kızı bulan askerlerin “Üzerinde üç büyük taş vardı” ifadesi, Narin’in cesedinin Nevzat Bahtiyar tarafından gizlendikten sonra birilerinin daha sonra olay yerine gelerek cesedin ortaya çıkmasına engel olmak için üzerine iki büyük taş daha bıraktığı ihtimalini güçlendirdi.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI ÇUVAL VE ÜÇ TAŞ GÖRDÜM"

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Narin’in içinde bulunduğu çuvalı ilk fark eden Astsubay Üstçavuş C.B.G, JÖAK Su Altı Arama Kurtarma Timinde unsur komutanı olduğunu belirterek, “Deredeki suyun akış yönünün Dicle Nehri'ne olduğu yönde aramayı sürdürürken sonda adıyla bilinen 2 metre uzunluktaki demir çubukla şüphelendiğim bir noktaya bakarken, hayatın olağan akışına aykırı 3 ayrı taş ile bastırılmış şekilde ve etrafı çalılarla kapatılmış bir çuval gördüm. Çuvalın bir kısmı suyun içinde, bir kısmı da derenin kenarında olacak şekildeydi. Çuvalın yanına gelerek elimdeki demir çubukla kontrol ettim. Ağzı bağlı olan çuvalı görünce hemen tim komutanım olan H.Ü’ye seslendim. Şüpheli bir çuval gördüğüm bilgisini verdim. Bu sırada tim komutanım ile arama faaliyetindeki diğer personel de yanıma geldi. Şüpheli çuvalı suyun içinden çekip derenin kenarına taşıdık. Açıp baktığımızda insan cesedi olduğunu gördük” dedi.

"ÇUVAL KAYA PARÇASININ ALTINA SIKIŞTIRILMIŞTI"

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timinde dalgıç olarak görev yapan ve Narin’i bulan ekipte yer alan Uzman Çavuş E.K ise ifadesinde, “Cesedin bulunduğu gün sabah 06.00’da 5 kişilik ekip arkadaşımla arama faaliyeti sürdürürken unsur komutanı olan Astsubay Üstçavuş C.B.G şüpheli bir torba gördüğünü belirterek bize doğru seslendi. Timdeki diğer personelle birlikte o yöne doğru gittik. 37SFS06008 89639 koorninatlarına geldiğimizde Eğertutmaz deresinde derenin toprak ile birleştiği kısımda bir kaya parçasının altına sıkıştırılmış vaziyette üzerini kapatacak şekilde 3 adet 40 ve 50 santim çaplarında kaya parçalarıyla kapatılmış bir çuval gördük. Emniyetli bir şekilde çuvalın bulunduğu noktaya yaklaştık. Çuvalın üzerindeki 3 büyük kaya parçasını kaldırdık. Çuvalın ağzındaki ipi elimizle çözdükten sonra çuvalı bıçakla kestik. Çuvalın içindeki ağırlığın insan cesedi olduğunu görünce tim komutanımız Üsteğmen H.Ü bölgedeki asayiş ekiplerine haber verdi” dedi.

"ÇUVALI BIÇAKLA KESİP BAKTIĞIMIZDA İNSAN OLDUĞUNU ANLADIK"

Timin başındaki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı bünyesindeki Su Altı Arama ve Kurtarma Tim Komutanı olan Üsteğmen H.Ü ifadesinde, “8 Eylül günü sabah 06.00 sıralarında Eğertutmaz deresinde suyun akış istikameti Dicle nehrine doğru iken personelim ile birlikte arama faaliyetini sürdürüyorduk. Astsubay Üstçavuş C.B.G bana seslenerek, derenin sağ istikametinde 3 ayrı taş ile bastırılmış şekilde ve etrafı çalılarla kapanmış bir çuval gördüğünü söyledi. Ben de o noktaya gittiğimde çuvalın bir kısmı suyun içinde, bir kısmı da derenin kenarında olacak şekildeydi. Çuvalın yanına gelerek personelimle birlikte sonda ile kontrol ettik. Çuvalın ağzı bağlanmış. Çuvalın ağzı da kırmızı bir iple bağlıydı. Bu sırada kim personeli Astsubay Üstçavuş C.B.G, Jandarma Astsubay B.F.B, Uzman Çavuşlar İ.A, E.K ile birlikte tekrardan şüpheli çuvalı inceledik. İçinde ne olduğuna emin olmak için suyun içinden derenin kenarına aldık. Bıçakla çuvalın ağzını kesip baktığımızda içindekinin insan bedeni olduğunu görünce orada bulunan ekiplere haber verdik” dedi.

ŞÜPHELER DAHA DA ARTTI

Narin’i bulan JÖAK timinde görevli Su altı Arama Kurtarma ekibi, küçük kızın içinde bulunduğu çuvalın hayatın olağan akışıyla bağdaşmayacak bir şekilde üzerinde 3 büyük kaya parçasıyla fark ettiklerini belirtmeleri cinayette ilgili şüpheleri daha da arttırdı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar kızı dereye gizledikten sonra üzerine bir taş parçası bırakıp bölgeden ayrıldığını belirtmişti, Narin’i bulan timin ise cesedin bir kaya parçasının altına gizlendiğini, üzerinde de üç büyük kaya parçası gördüklerini belirtmeleri, Nevzat’ın yalnız olmadığı şüphelerini de arttırdı. Cesedin Nevzat tarafından dereye gizlenmesinden bir süre sonra farklı kişilerin küçük kızın cesedinin bulunmaması için üzerine 2 kaya parçası daha bırakıp sazlıklar arasına gizledikleri sorusunu akılla getirdi.

Ceset üzerinde bulunan 3 büyük kaya parçası da Narin’in cesediyle birlikte Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Kaya parçaları üzerinde de biyolojik bulgu ve DNA incelemesi yapılmış, ancak herhangi bir delil tespiti yapılamamıştı.

Kaynak: Sözcü