Narin Cinayetinde Bir Delil Daha: Kusmuk İzleri Ortaya Çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın bedeni 19 gün sonra, köye yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki bir gölette, çuval içinde bulundu.

Türkiye gündemini sarsan, Narin Güran cinayetindeki sır perdesi aralanmadı. Soru işaretlerinin giderilemediği Narin Güran cinayetinde yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 8 Eylül günü cansız bedeni Eğertutmaz dere yatağında çuval içinde bulunan Narin’le ilgili hazırlanan detaylı Adlı Tıp Raporunda yeni bilgiler ortaya çıktı.

KUSMUK İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 15 sayfalık raporda, Narin’in ölümü ‘Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı’ denildi. Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Narin’in kusmuk izleri, ahırda, evde, amca Salim Güran’ın ve Nevzat Bahtiyar’ın kullandığı araçlarda arandı.

Salim Güran’ın aracının ön şoför koltuğunda ve arka sağ kapı içinde Narin’e ait DNA bulundu. Ancak ön koltukta bulunan izlerin kusmuk mu veya idrar izi mi ne olduğu bilinmiyor. Merak edilen kusmuk izleri Narin’in çuvalında ortaya çıktı.

İPLER DÜZGÜN KESİLMİŞ

Hazırlanan Adlı Tıp raporu detaylarında, çuvalda cansız bedeni ve içinde bulunan tüm eşyalar tek tek numaralandırılarak incelendiği belirtiliyor. İncelenen eşyalar içinde Narin’in beslenme çantası üzerinde alınan sürüntü örneğinin kusmuk izi olduğu belirtildi. Ayrıca Narin’in atletinin ön yüz ortasında alınan sürüntü örneğinin de kusmuk olduğu yazılıyor. Raporda açılan çuvalda beslenme çantasının Narin’in baş sağ tarafında bulunduğu ve iplerinin düzgün kesildiği de ifade edildi.

KIYAFETİNDE DE KIL ÖRNEĞİ ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, Narin’in sol elindeki avuç içinde bir uzun saç ve bir miktar kök hücresi kıl örnekleri bulunduğu öğrenilmişti. Hazırlanan Adlı Tıp Kurumu raporunun detaylarında da ayrıca Narin’in üzerindeki kıyafetlerde kök hücresi olmayan iki kıl örneği daha bulunduğu ortaya çıktı. Bulunan kıllardan biri Narin’in atletinde diğeri ise şort üzerinden çıktığı raporda belirtildi. Bu iki kıl örneği de DNA analizine cevap vermediği yazıldı.

Kaynak: Habertürk