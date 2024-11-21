Resmi Gazete'de Yayımlandı: Narin Komisyonu Göreve Başladı
Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinin ardından TBMM'de "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan komisyonun üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM'de Narin Güran cinayetinin ardından 'çocuk cinayetleri ve çocuk istismarı' konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre; Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu oldu.
AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu komisyon başkanvekili, AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmaz komisyon sözcüsü, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ise katip üye olarak belirlendi.
Komisyon üyeleri ise şu şekilde:
- CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer
- AKP Ankara Milletvekili İbrahim Ethem Taş
- AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz
- CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara
- MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez
- CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi
- CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş
- AKP İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü
- CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
- AKP Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal
- AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın
- AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu
- AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan
- Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
- İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat
- DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın
- DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan
- AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu
22 üyeden oluşan komisyon üç ay çalışacak ve gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek.