Ankara'da Transları Anma Günü Yürüyüşüne Polis Müdahalesi: Dört Gözaltı

Ankara'da 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü kapsamında Kolej Metro durağında bir araya gelen grup yürüyüş düzenlemek istedi. Burada, "Trans cinayetleri politiktir", "Nefrete karşı yaşasın hayat", "Vardık, varız, var olacağız" sloganları atıldı. Polis ekipleri, yürüyüşe izin vermedi. Yürümek isteyen gruba müdahale edildi. Gözaltına alınan dört kişi, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA