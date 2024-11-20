Zonguldak'ta 25 Yaşındaki Maden İşçisi İntihar Etti

Zonguldak'ta 25 yaşındaki maden işçisinden acı haber geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda madenci olarak çalışan genç işçi silahla kendini vurarak intihar etti.

Zonguldak'ta 25 Yaşındaki Maden İşçisi İntihar Etti

Zonguldak merkez ilçeye bağlı İncivez Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında akşam saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda madenci olarak işe başladığı öğrenilen 25 yaşındaki Tunahan K., silahla kendini vurdu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Tunahan K.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısınca yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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