Bursa'da Mobilya Fabrikasında Korkutan Yangın! Fırtınanın Etkisiyle Alevler Büyüdü

Saat 21.39'da Bursa merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 772.Sokak'ta bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. 12 dakika içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Küçüksanayi'den 6, İhsaniye'den 3, Balıklı, Mimarsinan ve Gürsu'dan 2, Gençosman, Demirtaş, İnegöl, Gemlik, Mudanya, İznik ve Karacabey'den de birer itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

22 araçta 50'den fazla personel alevlere hummalı bir şekilde müdahale ederken, hammaddelerin yanıcı olması ve fırtınanın şiddetini arttırması ekiplerin işini güçleştirdi. Alevler büyürken, siyah dumanlar da birçok noktadan görüldü.

Yakındaki yerleşim birimlerinde oturan vatandaşlar da endişeli gözlerle yangını izledi. Yangın esnasında işyerinin 2 ayrı noktadaki tavanı çöktü. İtfaiyeciler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA