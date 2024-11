Narin Cinayetinde Flaş Gelişme: Avucunda Saç ve Kıl Çıktı

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

CANSIZ BEDENİ DEREDE BULUNDU

Ekiplerin 19’uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde Narin’in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde ölü olarak bulundu.

DURUŞMA 26 ARALIK'TA

Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

SAÇ VE KIL ÇIKTI

Narin Güran cinayetinin hazırlanan Adli Tıp Raporu’nda dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre cansız bedeni incelenen Narin’in sol elinin üç parmağının avuçlamış şekilde olduğu görüldü. Raporda “Parmakları birleşmiş görünümde olup sol avuç içinde bir adet uzun saç teli ve birkaç adet yaklaşık 0,5 cm uzunluğunda kıl mevcuttu” denildi.

KÖK HÜCRESİ DETAYI

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 91 bulgu daha detaylı incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gönderilen 91 bulgu arasında Narin’in avucundan çıkan saç teli ve kıl örnekleri 77 nolu bulgu olarak yer aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı incelemede bu saç ve kıl örnekleri için 'Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi' ifadeleri yer aldı.

KARŞILAŞTIRMA YAPILMADI MI?

Narin Güran’ın avucundan çıkan saç teli ve kıl örneklerinin kime ait olduğuna dair bir karşılaştırma yapılmadığı iddia edildi.

NAHİT EREN'DEN İDDİALARA YANIT

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ise sosyal medya hesabından, saç ve kıl örneklerinin incelemeye alındığını ve DNA karşılaştırması yapıldığını belirtti.

Nahit Eren'in açıklaması şu şekilde:

"Narin’in otopsi işlemi esnasında sol avucundan alınan saç ve kıl örnekleri gibi en önemli bulguların incelemeye konu edilmediği ve rapor aldırılmadığı gibi maalesef yine yanlış bir bilgi paylaşılmaktadır. Söz konusu saç ve kıl örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından biyolojik incelemeye tabi tutulmuştur. Dosyada bulunan 12.09.2024 tarihli Adli Tıp raporunda söz konusu numuneler üzerinde yapılan DNA çalışmasından olumlu bir sonuç alınmadığı belirtilmiştir. Bu konuda daha öncede ifade ettiğimiz üzere Narin’den ve eşyalarından alınan 91 adat sürüntü ve örnekten maalesef DNA açısından olumlu sonuçlar alınamamıştı. Bunun temel sebebi ise Narin’in naaşının konduğu yerin koşulları ve geçen zaman içerisinde DNA özelliklerinin kaybolmuş olmasıdır.

Aynı şekilde Narin’in naaşının bulunduğu yere olay yeri inceleme raporuna göre 40 metre mesafede bulunan ilaç tableti üzerinden hem DNA hem parmak izi çalışması yapılmıştır. Ancak 17.09.2024 tarihli Jandarma Kriminal raporuna göre maalesef ondanda olumlu bir netice alınamamıştır. ( kriminal rapor dosyasında bulunmaktadır) İlaç için yapılan incelemede reçetesiz alınan bir vitamin hapı( saç için) olduğu ve her yerden temin edilebileceği belirtilmiştir. Buna rağmen SGK araştırması da yapılmış ancak oradan da olumlu bir sonuç alınamamıştır. Kredi kart bilgileri MASAK raporu ile temin edilmiş ve kartlar üzerinden araştırma talebi yapılmıştır. Dosyada bulunan her delilin ve her konunun ayrıntılı ve titiz bir şekilde ele alındığından hiç kimsenin kuşkusu olmasın."