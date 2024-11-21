CHP Lideri Özgür Özel'in 7 Yıllık Danışmanı Meriç Tafolar Görevini Bıraktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 7 yıllık basın danışmanı, Meriç Tafolar ani bir kararla gazeteciliğe geri dönüş yaptı. Son olarak CHP Genel Merkezi iletişim Koardinatörü olarak görev yapan Tafolar, Anka Haber Ajansı’nın haber müdürü oldu.

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CHP Lideri Özgür Özel'in 7 Yıllık Danışmanı Meriç Tafolar Görevini Bıraktı

GERÇEK GÜNDEM | ANKARA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Grup Başkanvekili olduğu dönemden itibaren danışmanlığı üstlenen Meriç Tafolar, son olarak CHP Genel Merkezi İletişim Koordinatörü olarak görev yapıyordu. Tafolar, gazeteciliğe geri döndü. Bu kararı kendi isteği ile aldığı öğrenilen Tafolar'ın Anka Haber Ajansı’nın haber müdürü olduğu öğrenildi.

MERİÇ TAFOLAR KİMDİR?

Liseyi İstanbul’da Robert Koleji’nde okuyan, ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan Meriç Tafolar, gazeteciliğe Ankara’da başladı. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Araştırmacı Gazetecilik kursundan 2007’de mezun olmasının ardından aynı yıl Milliyet gazetesinde muhabir olarak mesleğe başladı.

CHP Lideri Özgür Özel'in 7 Yıllık Danışmanı Meriç Tafolar Görevini Bıraktı - Resim : 1

10 yıl boyunca Milliyet’te savunma muhabiri ve CHP muhabiri olarak çalışan Tafolar, pek çok özel habere imza attı. Ankara’da siyaseti yakından takip eden gazeteciler arasında yer alan Tafolar, 2017’de Meclis’te CHP’nin danışmanları arasına katılmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le grup başkanvekilliği görevi döneminde çalışmaya başlamıştı. Özel’in genel başkan olarak seçilmesinin ardından Tafolar, CHP Genel Merkezi İletişim Koordinatörü görevine getirilmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Özgür Özel CHP
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